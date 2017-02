N8 in Alveringem wordt straks een volledige maand afgesloten

De N8 wordt plaatselijk volledig afgesloten. Het einde van de werken is voorzien tegen 17 maart. Het betonnen wegdek van de N8 is plaatselijk verzakt en dringend aan herstel toe, zo meldt Wegen en Verkeer West-Vlaanderen. Vanaf maandag 20 februari zullen de beschadigde betonplaten uitgebroken worden, waarna er nieuwe betonplaten worden aangelegd. De werfzone op de N8 bevindt zich tussen de Bampoelstraat/Burgdreef en de N319 Izenbergestraat. De rijweg wordt er over de volledige breedte hersteld, inclusief fietspaden.

Om de werken op een voor de arbeiders veilige en vlotte manier te kunnen uitvoeren, zal de N8 plaatselijk afgesloten worden. Enkel fietsers behouden doorgang op de N8. De rest van het verkeer moet een omleiding volgen. Het gewone doorgaande verkeer wordt omgeleid via de N364 (via Lo, Oudekapelle, Nieuwkapelle) en de N319 (Fortem) om vervolgens weer op de N8 aan te sluiten. Het lokale zware verkeer (> 3,5 ton) wordt omgeleid via de N364 en N35, het doorgaande zware verkeer (> 3,5 ton) tussen Ieper en Veurne wordt eveneens omgeleid via de N369 en de N35.

(FJA)