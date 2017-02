N-VA Kortemark hekelt verkeersveiligheid in de gemeente.

Mark Pollentier van N-VA benadrukte dat de uitgang van de stationsparking langsheen de Hoogledestraat heel onveilig was voor fietsers en voetgangers. Burgemeester Vancoillie (Open VLD) repliceerde dat het niet mogelijk is om op elke plaats waar een ongeval gebeurt of waar het iets onveiliger is, zomaar 40 meter voetpad aan te leggen. Ook met het feit dat er geen fietsstraat komt aan de scholen in de Torhout- en Handzamestraat, was N-VA not amused. "We hebben erover gepraat met de directies van de scholen en zij vinden de fietsstraat niet nodig. We zullen het er nogmaals over hebben in de volgende bijeenkomst van het LVC", aldus de burgemeester.

Toen was er nog het stukje Amersveldestraat tussen de Hoogledestraat en de Staatsbaan, waar nu het Zuiderpark gevestigd is en nog een afdeling van een conservenfabriek. "Mensen klagen er over het drukke verkeer. Ons viel het op dat er verkeer zwaarder dan 7,5 ton niet toegelaten is van Staatsbaan naar centrum, maar omgekeerd wel. Waarom plaatsen jullie daar ook geen bord? Zo wordt het niet meer zo makkelijk voor zwaar verkeer om een hoek af te snijden als ze naar Diksmuide willen."

Putten

"Ik wil tot slot iedereen nog bedanken", besloot Pollentier. "Onze opbouwende opmerkingen worden soms weggelachen door de coalitie, maar soms worden ze ook gehoord en uitgevoerd, zoals op het gevaarlijke kruispunt in Werken. Daar werd een boom vlak voor een stopbord gezet. Nu heeft men het opgelost door een extra stopbord voor die boom te zetten, waarvoor dus mijn dank."

"Misschien toch ook nog even kijken naar de diepe put in het asfalt in de Torhoutstraat, ter hoogte van de werf van de brouwerijsite", sneerde Geert Vercruysse. "Als jullie daar niet dringend iets aan doen, wordt die zo groot als de begrotingsput."

(JDK)