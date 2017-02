Minister Crevits steunt oproep voor verkeersveilige schoolomgeving na drama in Sint-Andries

Een tragisch ongeval waarbij woensdag in de Brugse deelgemeente Sint-Andries een jongetje om het leven kwam, heeft opnieuw de discussie over de veiligheid in de buurt van scholen doen oplaaien. Daarbij klinkt opnieuw de oproep om vrachtwagens uit de schoolomgeving te bannen.

Vlaams minister van Onderwijs Crevits steunt de oproep voor een verkeersveilige schoolomgeving. "Werken aan een verkeersveilige schoolomgeving verdient de nodige aandacht", klinkt het via Twitter. Ze brengt daarbij een lijvig werkboek onder de aandacht dat het Agentschap Wegen en Verkeer in 2011 uitbracht - Crevits was toen zelf bevoegd voor Mobiliteit en Openbare Werken - en dat "maatwerk aangepast aan de school" moet bieden.

