Mindere cijfers voor luchthaven van Kortrijk-Wevelgem

Het aantal passagiers bedroeg 75.234, 3,6 procent minder dan in 2015. Er waren 36.024 vliegtuigbewegingen, tegen 37.420 in 2015, toen er stevige groeicijfers werden opgetekend. De luchthaven concentreert zich vooral op professioneel en zakelijk verkeer. Het aantal bewegingen in dat segment nam met 3,8 procent af tot 4.165 bewegingen, maar het aantal passagiers bleef wel gelijk, op 14.547.

Kortrijk-Wevelgem zat lange tijd op groeicijfers. "Maar de laatste twee maanden is deze groei aangetast door een aantal maatregelen inzake luchtruim, vliegprocedurues en verkeers- en weersinformatie, opgelegd door de federale overheidsdienst Mobiliteit", aldus luchthavendirecteur Stefaan Van Eeckhoutte. Ook het aantal scholings- en trainingsbewegegingen nam af, maar volgens de directie blijkt dit een marktfenomeen. Mist en lage bewolking zorgden er ook vaak voor dat de vliegtuigen aan de grond bleven.

Toch waren er ook positieve punten, zoals de opening van de nieuwe loods van Luxaviation, een investering van 4 miljoen euro. Het bedrijft gelooft in een gestage groei van het zakenverkeer de komende jaren.

(Belga)