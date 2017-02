Minder treinoverstappen gepland in Lichtervelde

Op het einde van dit jaar worden de dienstregelingen van de treinen in ons land herschikt. Voor onze provincie is het plan dat de treinen van en naar de kuststations Knokke en Blankenberge vanaf 16 december in Brugge ontkoppeld worden. Daardoor rijdt er in het weekend vanaf Brugge een trein meer per uur naar het binnenland. Ook de lijn 66 tussen Brugge en Kortrijk zou versneld worden door minder lange stoptijden.

...