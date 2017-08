Midden september wordt het nieuwe station van Blankenberge ingericht

NMBS is gestart met de werfvoorbereiding voor de inrichting van het nieuwe station in Blankenberge. Midden september 2017 starten de eigenlijke werkzaamheden voor de nieuwe stationshal met loketten, automaten en zitjes, een concessie en sanitair. De reizigers zullen kunnen genieten van meer comfort. De werken zullen in juni 2018 klaar zijn zodat de pendelaars en toeristen vanaf volgende zomervakantie het nieuwe station Blankenberge kunnen ontdekken. NMBS investeert 1,8 miljoen euro i...