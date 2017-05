Mercedes Van Volcem wil fietssnelweg tussen Brugge en Zeebrugge

Mercedes Van Volcem, tevens fractieleider in de gemeenteraad van Brugge, dringt bij minister Ben Weyts aan op de aanleg van een fietssnelweg tussen Brugge en Zeebrugge. Op een schriftelijke vraag van Van Volcem stelde minister Weyts dat er middelen vanuit het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) gereserveerd werden exclusief voor de aanleg van fietssnelwegen. Van Volcem dringt nu bij minister Weyts aan om deze aan te wenden voor de missing link in het fietssnelwegennetwerk Brugge-Zeebrugge. Voor de periode 2017-2019 wordt er vanuit Vlaanderen 100 miljoen euro op jaarbasis gereserveerd voor dergelijke projecten.

Structureel verbeteren

"In overleg met het Vlaams departement Mobiliteit en Openbare Werken (MOW) is de dienst mobiliteit West-Vlaanderen momenteel een visienota aan het uitwerken omtrent de mogelijkheden voor Brugge", aldus Van Volcem. "Ik pleit dan ook sterk voor de uitvoer van een fietssnelweg Brugge-Zeebrugge, zodat de situatie voor fietsers stuctureel kan verbeteren. Voor de financiering van het project moet gekeken worden naar de eigendomsstructuur van de toekomstige fietssnelweg. Wanneer het grond in eigendom van de gemeente betreft, dan komen de budgetten van het Fietsfonds."