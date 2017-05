Mercedes Van Volcem wil een regenboogpad in Brugge

"We hebben oorlogsmonumenten, maar geen monument voor de LGBT-gemeenschap. Onze stad lijkt me klaar voor een materiële herinnering door en voor de strijd tegen de discriminatie van de LGTB-gemeenschap", aldus Van Volcem. "Amsterdam heeft al dertig jaar een fysiek monument opgericht. Ook steden als Berlijn, New York en Barcelona herdenken de holebi-strijd. Het is ook tijd om de Bruggeling te herinneren aan het moeilijke pad dat afgelegd is naar gelijke rechten van de LGBT-gemeenschap."

Tolerante samenleving

"We hebben het voorrecht om in een open en tolerante samenleving te zijn geboren. Waar ook minderheden rechten hebben en mensen kunnen zijn wie ze zijn, zonder angst om vervolgd te worden. Het lijkt me goed hierbij stil te staan en de toekomstige generaties hierover in te lichten. Bovendien is een regenboogpad ook gewoon prachtig om te zien. Passend voor onze prachtige stad", besluit de politica.