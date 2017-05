Menen: "Openstaande rekeningen van 2.000 euro zijn er ondertussen gelukkig uit"

In tegenstelling tot Wervik en Wevelgem moet je in bepaalde delen van Menen wel betalen voor een parkeerplaats. In de Barakken is dat zelfs zeven dagen op zeven. Wie niet betaalt en ook de daaropvolgende boetes negeert, kan plots een wielklem aan zijn auto bevestigd zien. "De zware gevallen zijn er ondertussen gelukkig uit", aldus Dirk Vanholme.