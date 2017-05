Man uit Oostende al voor de vierde keer voor de rechter voor rijden onder invloed

Een voorwaardelijke celstraf van zes maanden, een geldboete van 2.400 euro en een rijverbod van twee jaar. Die straf kreeg Stefaan V. (39) uit Oostende gistermorgen in de Brugse politierechtbank. Als hij zijn rijbewijs nog terug wil krijgen, zal hij bovendien moeten slagen voor medische, psychologische, praktische en theoretische proeven. De Oostendenaar moest zich gistermorgen verantwoorden omdat hij in oktober vorig jaar een ongeval veroorzaakte op de snelweg in Oostkamp. Hij reed er op de middelste rijstrook zijn voorligger aan. In de andere wagen viel daardoor één gewonde. Bij een ademtest bleek dat de man heel wat gedronken had. Hij had namelijk 2,85 promille alcohol in zijn bloed.

Vierde keer

Zijn advocaat probeerde hem gistermorgen zo goed als hij kon te verdedigen. "Hij beseft uiteraard dat dit niet door de beugel kon", klonk het. "Maar berouw komt uiteraard na de zonde. Zijn wagen was klaar voor de schroothoop. Het zal hem dus hoe dan ook al heel veel geld kosten. En hij zal zich nu op elk gebied moeten organiseren tijdens een rijverbod. Zijn kindje gaat namelijk een heel eind verder naar school." De politierechter had er maar weinig oren naar. De man werd sinds 2004 namelijk al drie keer veroordeeld voor rijden onder invloed van alcohol of van drugs. De laatste keer dateerde van 2015. "En nu stelt u zich de vraag wie uw kindjes dan naar school zal moeten doen. U zou zich die vraag beter stellen voor u achter het stuur kruipt", klonk het hard. "Met bijna drie promille alcohol in uw bloed veroorzaakt u een ongeval. De rechtbank moet de maatschappij beschermen en u heeft geluk dat het "maar" gewonden waren." De dertiger aanhoorde de preek van de politierechter in stilte.