Lior Refaelov vrijgesproken dankzij Europese verplaatsing met Club Brugge

De vrouw van Refaelov werd twee maal betrapt toen ze ondanks een vervallen Israëlisch rijbewijs toch achter het stuur van een leasingwagen van Club Brugge kroop.

Op 18 maart 2015 liep Gal Aviv in de Koning Albert I-laan in Brugge tegen de lamp bij een politiecontrole. Haar Israëlisch rijbewijs bleek al sinds juli 2014 vervallen. Een dag later stelde de politie in de Katelijnestraat vast dat de vrouw toch opnieuw met de Mercedes van haar partner op pad was. Ze beweerde dat ze dringend naar het ziekenhuis moest voor complicaties bij haar zwangerschap.

Begin juni 2016 liet het echtpaar voor de politierechtbank verstek gaan. Na verzet kreeg Gal een geldboete van 1.200 euro en een rijverbod van één maand opgelegd. Lior Refaelov werd veroordeeld tot een geldboete van 600 euro omdat hij zijn voertuig toevertrouwde aan iemand zonder geldig rijbewijs.

De verdediging ging in beroep tegen de veroordeling en merkte op dat de voetballer op het moment van de inbreuk niet thuis was. Refaelov zat immers in Turkije voor de Europa League-wedstrijd tegen Besiktas. De rechtbank volgde die redenering en sprak Refaelov vrij. De straf voor zijn echtgenote bleef behouden, al werd de geldboete voor de helft met uitstel uitgesproken.

