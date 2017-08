Leren fietsen op verkeersvrije A17

De A17 tussen Brugge en Doornik heeft een bewogen geschiedenis. De snelweg had al in 1986 klaar moeten zijn, maar door een communautair geschil werd het stukje tussen de taalgrens en Dottenijs pas in 1998 afgewerkt. De A17 op Bellegems en Rollegems grondgebied, een stuk dat al in de jaren 70 was aangelegd, was zo meer dan twintig jaar verkeersvrij. Toen die paar honderd meter uiteindelijk werden opengesteld, droegen 500 inwoners van Bellegem en Rollegem 'hun' snelweg ten grave.