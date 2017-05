Leerlingen Assebroek krijgen verkeerseducatieve route

Het idee kwam van Piet Verroens, leerkracht in Olva Steenbrugge die het gezien had in Leuven. Hij trok met zijn idee naar de stad Brugge en daar waren ze meteen gewonnen voor het voorstel.

Leerkrachten kunnen er met hun leerlingen regelmatig oefenen zodat ze veilig in het verkeer kunnen, waar ze nu meestal slechts alleen op de speelplaats konden oefenen. Er zullen kleine wegwijzerbordjes komen om de route aan te duiden die verschillende scholen (Olva afdelingen Steenbrugge, Steinerschool en Atheneum Jan Fevijn) maar ook plaatsen waar kinderen en jongeren veel komen (zoals zwembad, sporthal en bibliotheek) aandoet. De centrale plaats zal het wijkcentrum Daverlo zijn. Tegen eind dit jaar moet de route klaar en bewegwjizerd zijn. Schepen voor mobiliteit Pablo Annys is tevreden en wijst er op dat dit netoverschrijdend gerealiseerd wordt.

(SR/foto Fernand Proot)