Kritiek op heraangelegd kruispunt van Torhoutsesteenweg en Elisabethlaan in Oostende

"Grotere files en langer wachten". Heel wat automobilisten die dagelijks aan het kruispunt Torhoutsesteenweg-Elisabethlaan passeren zijn niet te spreken over de heraanleg ervan. Sinds de heropening van het kruispunt regent het klachten. Ook bij fietsers en voetgangers. "Fietsers hebben vandaag amper zeven seconden om over te steken. Om erna weer 2,5 minuten te moeten wachten. Dat er aparte verkeersstromen zijn en het verkeer gescheiden wordt is positief, maar de fietser is de dupe", zegt Wouter De Vriendt (Groen).

Lichtenregeling aangepast

Dat het verkeer (meer) stropt, komt door de aanpassing van de verkeersstromen. Fietsers kregen een aparte groenfase op de Torhoutsesteenweg. Het autoverkeer op de Elisabethlaan kreeg ook telkens een aparte groenfase voor enerzijds het verkeer richting A10 en anderzijds het verkeer richting zee. "Sinds de opening van het kruispunt hebben we inderdaad veel problemen vastgesteld. De lichtenregeling werd al enkele keren aangepast. De laatste keer was op 15 mei, waardoor de doorstroming wat zou moeten verbeteren. Maar een mirakeloplossing zal dit ook niet zijn", zegt Eveline Vandecaetsbeek van het Agentschap Wegen en Verkeer.

Delen Wij blijven voorstaander van een tunnel

Volgens het AWV was de herinrichting van het kruispunt niet om de doorstroming voor de auto te verbeteren. "De belangrijkste reden was om de N33 her in te richten om de verkeersveiligheid, in het bijzonder voor fietsers, te verhogen. En daar zijn we in geslaagd", zegt Vandecaetsbeek. Het Oostendse stadsbestuur is niet overtuigd. "Dodehoekongevallen zijn nog altijd niet te vermijden. Op kalme momenten rijden bestuurders door het rood. Het mag niet, maar het gebeurt. Dat zien we ook aan het kruispunt met de Gistelsesteenweg. Wij blijven voorstaander van een tunnel", zegt burgemeester Johan Vande Lanotte.

Structurele oplossing

Vlaams minister van Mobiliteit Ben Weyts (N-VA) liet echter eerder al verstaan dat de tunnel wegens de hoge kostprijs in de koelkast werd geplaatst. Het AWV voerde daarom in afwachting van een structurele oplossing voor een betere doorstroming én meer veiligheid de recente werken uit. "Want we wilden niet bij de pakken blijven zitten en iets doen aan de verkeersonveilige situatie", zegt Vandecaetsbeek. Op de Elisabethlaan rijden fietsers wel nog mee met de auto's. "Dat is nog steeds geen ideale situatie", erkent ze. "Maar fietsers hier ook nog een aparte groenfase geven zou de doorstroming nog meer verstoren. Bovendien zijn daar geen dodehoekongevallen met fietsers voorgevallen". Op termijn wil het AWV op het kruispunt het systeem van vierkantgroen invoeren. "Daarbij is er één aparte groenfase voor alle fietsers op de vier takken. Maar we wachten eerst de resultaten van gelijkaardige proefprojecten af."

