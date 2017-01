Koppel dat bijna verdronk in ondergelopen tunnel, daagt Brugge voor de rechter

Een Brugs koppel dat in juni vorig jaar bijna verdronk in een ondergelopen spoorwegtunnel stapt naar de rechtbank. "We dagvaarden zowel het stadsbestuur, Aquafin als Farys. Want als er niets gebeurt loopt het ooit slechter af."