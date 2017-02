Knip moet sluipverkeer in Rumbeekse Kaasterwijk vermijden

De Kaasterwijk is een residentiële wijk vlakbij het Sterrebos gevormd door de Kaasterstraat, Graaf de Limburg Stirumlaan, Grenadiersstraat en Maria's Lindestraat. Jarenlang was het een van de rustigste plekjes in Roeselare, maar daar is vandaag nog weinig van te merken. De straat wordt meer en meer gebruikt als sluipweg om snel van de ene naar de andere plaats te geraken, bovendien hangt er nog een ander zwaard boven de wijk: de komst van een nieuwe garage van Top Motors én een KMO-zone met tien loten. Dat is de druppel voor de buurtbewoners die al sinds 2008 ijveren voor een veiligere omgeving.

