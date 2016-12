KMI waarschuwt voor gladde wegen tijdens overgang van oud naar nieuw

Het Koninklijk Meteorlogisch Instituut (KMI) waarschuwt immers voor gladheid op de wegen in heel België. "Deze situatie kan het zich verplaatsen van voetgangers, van fietsers en van het wegverkeer bemoeilijken, vertragen en gevaarlijk maken. Hou daarom voldoende afstand en matig uw snelheid in het verkeer", klinkt het.

De waarschuwing "code geel" geldt vanaf zaterdagvoormiddag, over de hele zondag en tot maandagvoormiddag in heel België. Zaterdagnamiddag en tijdens nieuwjaarsnacht verwacht het KMI veel lage bewolking met nevel en kans op aanvriezende mist. Nu en dan valt er wat gemiezer uit de bewolking. Die lichte neerslag kan aanvriezen en de wegen spekglad maken. Tijdens de nacht van zondag op maandag trekt vervolgens een neerslagzone over het land. In Laag-België valt de neerslag als smeltende sneeuw of soms sneeuw.

(Belga)