Kermis Harelbeke moet uitwijken naar Stationsplein

Op maandag 22 mei worden er overdag onderhoudswerken (gietasfalt) uitgevoerd op de parking van het Forestiersstadion aan de Stasegemsesteenweg in Harelbeke. Voor deze werken is er parkeerverbod over de volledige parking. Bij slecht weer worden de werken uitgesteld.

Naar aanleiding van de heraanleg van het Marktplein in Harelbeke dient de kermis van Hemelvaart uit te wijken naar het Stationsplein. Van dinsdag 23 mei om 18 uur tot en met zondag 28 mei om 24 uurwordt het Stationsplein en de Noordstraatvoor alle verkeer afgesloten. Dit tussen het Stationsplein en de Forestiersstraat. Ook het stilstaan en parkeren langs weerszijden van de openbare weg is verboden op het Stationsplein en in de Noordstraat, tussen Stationsplein en Boterpotstraat. In de Tuinstraat, tussen Ballingenweg en Stationsplein, in de Noordstraat, tussen Forestiersstraat en Deerlijksestraat en in de Boterpotstraat, tussen Noordstraat en Gentsestraat, wordt enkel plaatselijk verkeer toegelaten.

(PVH)