Jong CD&V organiseert actie voor verkeersveiligheid in Roeselare

"We deden dit woensdagavond omdat het het einde van de examens was en er dus veel jong volk op schok was", vertelt Stephanie Davidts. "We deelden fietslichtjes uit aan jongeren die vertrokken met hun fiets zonder werkende lichten. De actie kadert in een nationale actie van CD&V die lichtjes verkoopt waarvan de opbrengst volledig naar Kom op Tegen Kanker gaat."

"We betrapten daarbij in de uitgaansbuurt in Roeselare meer dan 150 jongeren die niet genoeg zichtbaar waren: ofwel geen lichten, ofwel kapotte lichten ofwel gewoon vergeten aan te steken... Velen onder hen waren blij met een lichtje en begrepen dat het gevaarlijk is om zonder werkend licht rond te rijden."

(TD)