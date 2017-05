Izegem: "Dankzij extra controles meer vrije parkeerplaatsen"

Sinds februari 2015 heeft het Izegemse stadsbestuur Optimal Parking Control (OPC) onder de arm genomen om de parkeercontroles in het centrum van de stad uit te voeren. Het doel was om meer rotatie op de parkeerplaatsen te realiseren. "En daar zijn we ook duidelijk in geslaagd", zegt de bevoegde schepen Tom Verbeke (N-VA).