Infrabel wil dit jaar overwegen in Ingelmunster, Torhout en Tielt afschaffen

De gemiddelde kostprijs per af te schaffen overweg schommelt rond 1,2 miljoen euro. Dat verklaarde minister van Mobiliteit François Bellot (MR) vanmiddag in de Kamercommissie Infrastructuur op een vraag van het Poperingse Kamerlid Sabien Lahaye-Battheu (Open VLD). "Een noodzakelijke investering, want de beste maatregel om de veiligheid te verhogen", stelt ze. "Maar ook struikelmatten, zoals geïnstalleerd in Veurne en Wevelgem, blijken hun effect te hebben."

