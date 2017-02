Infovergadering eenrichtingsverkeer aan station Tielt eindigt met... tweerichtingsverkeer

Er werd maandagavond heen en weer geroepen tussen zij die voorstander en zij die tegenstander waren van het eenrichtingsverkeer achter het station. De stad heeft een aantal maanden geleden een proefopstelling opgezet in de Bedevaartstraat en de Gruuthusestraat. In de Bedevaartstraat kon je de afgelopen maanden de stad alleen uitrijden, in de Gruuthusestraat mocht je alleen in de richting van de stad rijden. Tielt wou hiermee de leefbaarheid en de veiligheid voor de fietsers verhogen.

Het is eerder gevaarlijker geworden voor fietsers

De bewoners, die ondertussen ook massaal een enquête invulden, waren niet te vinden voor de proefopstelling. "Het is eerder gevaarlijker geworden voor fietsers", klinkt het bij buurtbewoonster Vanessa Windels. "Sinds het eenrichtingsverkeer is ingevoerd, moet ik mij rechts van de weg parkeren. Als ik dan aanzet met mijn auto, kan ik niet zien of er een fietser aankomt of niet. En daarnaast: waarom hebben ze ooit een Ringlaan aangelegd in Tielt? Nu worden alle auto's richting station gestuurd. Het spreekt voor zich dat we dan onze weg verder zitten dwars door de stad in plaats van de RInglaan te nemen."

Ook Piet Lambrecht vond dat er soms heel onlogische routes worden afgelegd. "Een vrachtwagen die van supermarkt Okay komt, moet nu helemaal naar het station rijden, om daar een gigantische bocht te maken richting Bedevaartstraat, om toch maar op de Ringlaan uit te komen. Uiteindelijk."

De jonge gezinnen die er straks komen wonen zullen binnen dit en twee jaar staan klagen over te smalle fiets- en voetpaden

Er werd wat door elkaar over en weer geroepen, en uiteindelijk riep een bewoner vanuit de zaal op aan alle tegenstanders van het eenrichtingsverkeer om recht te gaan staan. "De meeste aanwezigen hier stonden recht, we kunnen concluderen dat er geen draagvlak is voor eenrichtingsverkeer. We voeren dus de oude situatie weer in, weliswaar met afwisselend parkeren links en rechts", concludeerde schepen van Mobiliteit Guido Mehuys (SP.A).

De voorstanders van het eenrichtingsverkeer spraken over een gemiste kans. "Net nu de Bedevaartstraat wordt heraangelegd had men kunnen kiezen voor een moderne, verkeersveilige en -leefbare straat", klonk het bij Birger Landuyt. "De weg wordt dus heraangelegd met oog op tweerichtingsverkeer. De jonge gezinnen die er straks komen wonen zullen binnen dit en twee jaar staan klagen over te smalle fiets- en voetpaden. Een gemiste kans voor een hedendaagser Tielt, maar er werd gekozen voor een oplossing uit de jaren '50", besloot Birger.

Nog dit: de grote rioleringswerken aan de Bedevaartstraat starten op 6 maart. Tot dan blijft de huidige proefopstelling er staan. Als de werken starten, wordt een omleiding gelegd richting... Gruuthusestraat.

(RDC-foto a-RN)