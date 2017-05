Imog bindt de strijd aan met de dodehoekproblematiek

Dodehoekongevallen blijven spijtig genoeg brandend actueel. "Als openbaar bestuur wil Imog bijkomende verantwoordelijkheid opnemen om meer bewustwording te creëren, want zelf hebben we ruim 50 vrachtwagens op de baan om afval in te zamelen", zegt algemeen directeur Johan Bonnier. "Hoe kan dat beter dan zelf met een huisvuilwagen naar de scholen te trekken."

De dodehoekkoffer is een educatief pakket dat door de school kan ontleend worden. "In de Week van de Mobiliteit gaan we langs de scholen om leerlingen bewust te maken van het gevaar rond een vrachtwagen. Ze mogen met behulp van kegeltjes de dodehoekzone aanduiden." Intussen hebben al 47 scholen uit de regio ingetekend.

(PVH/LOO)