Ieperse Menenstraat is drie weken dicht voor herstellingen

Beide kruispunten met de Bolling-, Kauwekijn-en Sint-Jacobsstraat blijven wél open. Voetgangers kunnen ook nog door. In december 2015 werden in de Menenstraat, de belangrijke winkelstraat tussen de Grote Markt en de Menenpoort, al grote werken uitgevoerd. Zo legden arbeiders de voetpaden, de parkeerstroken en de laad- en loszones opnieuw aan. Al snel bleek dat er iets was fout gelopen bij die heraanleg. Zo kwamen er nogal veel kasseien opnieuw los te liggen. Nu wordt alles opnieuw hersteld, op kosten van de aannemer. Maandag werd de werf opgezet en dinsdag zullen de effectieve werken beginnen. Zoals de planning er nu uitziet, en onder voorbehoud van werk- en weersomstandigheden, gaat de straat opnieuw open tegen dinsdag 6 juni.

(EG)