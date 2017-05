Horeca klaagt over zwaar vervoer door stadskern Damme

De voorspelde tropische temperaturen voor de komende dagen zullen opnieuw heel wat terrasjesmensen naar het pittoreske Damme lokken. Toch vrezen verschillende horecamensen uit de Kerkstraat, de hoofdstraat in Damme, dat er steeds minder mensen naar het dorp zullen afzakken om een glas te drinken op het terras. "De hinder door het zwaar vrachtverkeer en de vele tractoren die hier passeren is te groot aan het worden", zegt Erwin Op De Beeck van restaurant Luna Piena. "Dagelijks passeren hier ontelbaar veel vrachtwagens en tractors. Dat hoort eigenlijk niet in een kleine stadskern zoals Damme." Een kleine proef op de som leert dat de kleine klaagzang niet overdreven is. Een klein kwartier op het terras later passeerden al zeven tractoren en vrachtwagens. "Klanten komen eerlijk zeggen dat ze in de toekomst liever niet meer op het terras willen zitten. Niet alleen het lawaai is enorm storend - soms verschiet je je een ongeluk als zwaar verkeer over de kasseien dokkert - ook de geurhinder van de uitlaatgassen valt niet te onderschatten."

We moeten er geen vliegveld van maken, want dan zal er nog sneller gereden worden

De overlast zorgt ervoor dat klanten ondanks het goede weer liever een tafeltje binnen innemen om hun drankje te benuttigen. "Wij hebben inderdaad bewust gekozen om binnen te zitten. Buiten was er te veel lawaai en ook de uitlaatgassen zorgden voor een niet zo aangename geur. Dan zitten we liever hier", vertelt een koppel. Al is lang niet iedereen dezelfde mening toegedaan. "Ach, we hebben inderdaad wel wat tractoren zien passeren in de redelijk korte tijd dat we op het terras zitten. Maar om daarvoor binnen te gaan zitten? Neen, dat is nooit in ons opgekomen. We focussen ons op het zeldzame goede weer en onze gesprekken. We zijn al lang blij dat we nog eens samen een terrasje kunnen doen", zeggen broer en zus Ann en Johan Logghe. Volgens zaakvoerder Erwin Op De Beeck is de stadskern ontsluiten voor zwaar verkeer de enige oplossing. "Ik heb de indruk dat Damme momenteel gebruikt wordt als sluipweg tussen Zeebrugge en de E40 in Beernem. Zo vermijden ze de drukke stadsring van Brugge en winnen ze tijd. De kasseien zijn ook niet van de stilste. Het aanleggen van zogezegd stille kasseien is een begin, maar is geen permanente oplossing."

Begrip stadsbestuur

Burgemeester Joachim Coens (CD&V) begrijpt dat er geklaagd wordt over de snelheids- en lawaaihinder in de Kerkstraat. Zwaar vrachtverkeer verbieden is voorlopig echter niet aan de orde. "We hebben ook tellingen laten uitvoeren, maar daaruit zijn geen grote snelheidsovertredingen vastgesteld. Op bepaalde plaatsen is het wegdek inderdaad wat verzakt en krijg je misschien het subjectief gevoel dat er lawaaihinder is. We willen die straat in de toekomst wat heraanleggen, maar dat zal opnieuw in kasseien zijn. Dit is nu eenmaal eigen aan het historisch karakter van Damme. We moeten er geen vliegveld van maken, want dan zal er nog sneller gereden worden. Anderzijds willen we bij het binnenrijden van Damme ook vernauwingen creëren, zodat er een minder hoge snelheid gehaald kan worden." Toch vindt Coens dat er niet overdreven moet worden. "Onze slogan is 'Damme heeft tijd'. We raden bezoekers aan om hier te komen onthaasten en dus ook hun snelheid aan te passen. Niet alle terrassen liggen bovendien aan de straatzijde. Er zijn er ook die een binnenkoer hebben of niet langs de Kerkstraat zijn gelegen. Wie zich niet aan de snelheid houdt, zal bovendien gestraft worden, want we houden vaak controles."

(MM)