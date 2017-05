Hinder op R8 door herstellingswerken

Tussen afrit 8 in Heule en oprit 9 in Gullegem, vanuit Kuurne in de richting van de A19, worden slechte stukken wegdek van de rechterrijstrook verwijderd en vervangen. Omwille van de veiligheid is de volledige rijrichting afgesloten. Het verkeer dat van Kuurne komt, moet over één rijstrook in de andere rijrichting. Wie vanuit Bissegem of de A19 komt, beschikt ook over één rijstrook.

Oprit afgesloten

De oprit in Heule (Gullegemstraat, Steenstraat en Mellestraat) richting de A19 is volledig afgesloten. Het verkeer moet oprijden richting Kuurne om in de industriezone aan de Noordlaan te draaien en de R8 richting de A19 op te rijden. Afrit 8 in Heule richting de A19 blijft open. Ook afrit 9 richting de A19 in Gullegem (Oude Ieperstraat) is afgesloten. Het verkeer moet verder rijden om aan afrit 11 in Bissegem te keren richting Kuurne. Oprijden in Gullegem richting de A19 kan wel.

Onder gunstige weersomstandigheden starten de werken op maandag 29 mei, het einde is voorzien op vrijdagavond 16 juni. Het Agentschap Wegen en Verkeer verwacht matige tot sterke hinder in beide rijrichtingen.

