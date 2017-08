Herstelling Oerenstraat verwacht tegen 2020

Gery Vandenbruwaene is net 67 jaar geworden en hij woont al even lang op de ouderlijke hoeve naast het slechte stuk Oerenstraat. Geen wonder dat Gery met zijn geboortedorp is vergroeid. Omdat vader Henri Vandenbruwaene tot aan de eerste fusie met Alveringem schepen was en altijd ontzettend voor Oeren heeft geijverd, ziet Gery de langdurig slechte toestand van zijn straat met lede ogen aan.

...