Hardrijder rijdt bijna 90 in bebouwde kom en krijgt boete van 270 euro

De flitswagen van de lokale politie controleerde in januari 7.759 auto's op hun snelheid in Damme en Knokke-Heist. Hiervan reden er 1.015 (ofwel 13 procent) te snel. Een snelheidsduivel haalde in de bebouwde kom (50 km/u) een snelheid van 88 km/u. Voor dit trieste rijgedrag krijgt de hardrijder een boete van 270 euro.

De lokale politie roept alle bestuurders op zich hoffelijk te gedragen in het verkeer en de snelheidslimieten te respecteren. In Damme en Knokke-Heist kan je het ganse jaar door op snelheid, alcohol, drugs, gsm-gebruik en gordeldracht worden gecontroleerd.