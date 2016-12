Hardleerse bestuurder uit Oostkamp ziet nu al vierde auto verbeurd verklaard worden

De man werd al eens veroordeeld tot een gevangenisstraf en een levenslang rijverbod. De rechters verklaarden al drie van zijn wagens verbeurd. Maar dat lijkt de veertiger niet tegen te houden, want in december vorig jaar werd hij opnieuw onder invloed achter het stuur betrapt. En dat terwijl hij eigenlijk eerder al een levenslang rijverbod had gekregen.

"Hij was met zijn vrouw naar de zee getrokken", vertelde zijn advocaat in de rechtbank. "Zij reed uiteraard. Maar toen ze terug naar huis reden, kregen ze ruzie. Zijn vrouw liet zich ophalen en mijn cliënt viel in de auto in slaap. Toen hij wakker schoot, omdat iemand op het raampje klopte, is hij weggereden. Stom natuurlijk, maar hij was een beetje in paniek. Wij denken niet dat het zin heeft om deze man in de gevangenis te steken."

"Ik moet voor mijn vrouw zorgen"

De procureur vroeg wel om streng te zijn en verwees daarbij naar het meer dan uitgebreide strafregister van de Oostkampenaar. B.S. zelf vroeg de politierechter om niet al te streng te zijn. "Ik zou mijn werk niet graag verliezen en moet voor mijn vrouw zorgen", klonk het.

De politierechter kon echter moeilijk naast de feiten kijken. Hij veroordeelde de man tot een werkstraf van 150 uren. Als hij die niet uitvoert, dan riskeert hij een gevangenisstraf van meer dan een jaar. Daarnaast kreeg hij ook een boete van 9.000 euro en tot twee keer toe - omdat hij verschillende inbreuken beging - een levenslang rijverbod. En tot slot verklaarde de politierechter zijn wagen verbeurd. Daarmee staat zijn teller op vier auto's.

