Grote werken op til tussen Torhout en Lichtervelde, helft verkeer zal worden omgeleid via snelweg

Tijdens de werkzaamheden, die in twee fasen van elk twee maanden voorzien worden en dus tegen eind juni af zouden moeten zijn, blijft er doorgaand verkeer mogelijk van Lichtervelde naar Torhout, maar niét van Torhout naar Lichtervelde. Wie vanuit Torhout naar Lichtervelde of Roeselare wil, zal binnenwegen moeten nemen of - veiliger en vlotter - via de oprit Torhout en de E403 naar de afrit Lichtervelde rijden.

De werkzaamheden die op 1 maart starten, betreffen het deel vanaf de spoorwegbrug in Lichtervelde tot net voorbij het kruispunt van de Roeselaarseweg met de Sneppe- en de Slingerstraat in Lichtervelde. Naast het Vlaams Gewest, dat de opdrachtgever is, zullen ook Torhout en Lichtervelde de werkzaamheden van nabij opvolgen.

Twee fasen van twee maanden

"Het wegdek van de Roeselaarseweg en een stukje van de Brugsebaan bevat op diverse plaatsen slechte zones", verduidelijkt de Torhoutse schepen van Openbare Werken Eddy De Ketelaere. "In de onderhoudsbudgetten van het Vlaams Gewest, dat de weg beheert, ontstond er de voorbije zomer financiële ruimte om een deel van de druk bereden verbindingsas te voorzien van een nieuw wegdek met degelijke parkeerstroken, groenzones tussenin en een nieuw fietspad aan de kant van de oneven huisnummers. Dat is, komende vanuit de richting Torhout, de rechterkant."

(JS)