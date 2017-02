Grootscheepse werken van start op de Grote Markt van Diksmuide, verkeer al meteen in de soep

In een eerste fase komt het stuk tussen de Reuzemolenstraat en de Kiekenstraat aan bod. Daarna, rond 20 maart, is het de beurt aan de zone voor het stadhuis. De derde zone start omstreeks 2 mei en gaat over het stuk van de Grote Markt met de huisnummers 20 tot 37. Na de zomerkermis zal dan de vierde fase gestart worden en dat is dan de Grote Markt zelf. Een vijfde fase voorziet de aansluiting op de riolering van de De Breyne Peelaeertstraat. De wekelijkse markten op maandag en zaterdag komen niet in het gedrang. Er is in een verkeersomleiding voorzien.

De werken zorgden maandagmorgen al meteen voor een grote verwarring bij de mensen die naar Diksmuide kwamen. Ondanks het feit dat de werken vooraf waren aangekondigd, lieten nog heel wat mensen zich verrassen. "Dat is min of meer normaal de eerste dag van de werken", relativeert burgemeester Lies Laridon. "Mensen hebben de aankondiging gezien maar zijn vergeten dat het nu al is dat er gewerkt wordt. Daarbij komt nog dat het vandaag marktdag is, wat heel wat meer volk op de been brengt dan op gewone dagen. Morgen zal het al heel wat anders zijn."

(ACK)