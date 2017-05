Gratis parkeren in De Haan: wie zoekt, die vindt

Sinds Nieuwpoort in 2013 het betalend parkeren invoerde, is De Haan de laatste kustgemeente waar we de wagen gratis kwijt kunnen. En daar komt volgens bevoegd schepen Rudy Claus ook niet meteen verandering in. "Wij zien het gratis parkeren als een troef. En aangezien we aan de kust de grote uitzondering zijn, is het zelfs een beetje het uithangbord van onze gemeente. Voor een echte shoppingstad als Oostende vind ik de tarieven bijvoorbeeld best hoog, zeker als je ondergronds parkeert", klinkt het.