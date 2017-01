Gouverneur pleit voor meer fietsverkeersveiligheid tijdens opening Velofollies

De lancering vond plaats op de fietsbeurs Velofollies in Kortrijk onder het toeziend oog van peter Johan Museeuw.

Nu de dagen langer worden en warmer weer in het verschiet ligt, wil gouverneur Decaluwé nog eens sterk sensibiliseren rond het fietsverkeer. "Verkeersveiligheid blijft de belangrijkste boodschap van de campagne. Fietsers worden vaak geconfronteerd met onveilige situaties die ze al dan niet soms ook zelf veroorzaken, en behoren tot de meest kwetsbare weggebruikers. Sensibiliseren blijft nodig want in de eerste tien maanden van 2016 waren er 3 procent meer letselongevallen met minstens één fietser. En 66 procent van de ongevallen gebeurt in bebouwde kom", aldus de gouverneur. "We zien ook dat bij woon-werkverkeer steeds meer mensen naar de fiets grijpen."

Eén van de maatregelen om de veiligheid te verbeteren is het verhogen van de kennis van de verkeersreglementen. Jaarlijks wordt een quiz georganiseerd om die kennis bij te schaven. Daarnaast roept de gouverneur fietsers op om werk te maken van een goed reglementair uitgeruste fiets en wil hij meer hoffelijkheid van de weggebruikers. Maar ook infrastructuur blijft belangrijk. "Zo is het niet meer dan logisch dat de maximumsnelheid op de N8 terug gebracht is naar 70km/u, zonder afgescheiden fietspad", aldus de gouverneur.

Het hele jaar rond zullen er verschillende acties lopen in deze campagne. Met de vzw Verkeersveilig West-Vlaanderen wordt een tuimelwagen en rijsimulator ter beschikking gesteld voor acties bij fietsclubs, scholen en bedrijven.

