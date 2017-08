Gewijzigde verkeerssituatie in Diksmuide door grondige wegwerkzaamheden

Tegelijkertijd wordt op het plein Hauspie gestart met de rioleringswerken. De De Breyne Peellaertstraat is een gewestweg met een grote verkeersdensiteit. De werken worden bewust opgestart in de vakantieperiode, zo worden minder mensen gehinderd door de werken. Er is een omleiding voorzien voor bestuurders richting Beerst, Vladslo, Esen om zo het centrum van Diksmuide te bereiken. Plaatselijk verkeer blijft mogelijk in de Grote en Kleine Dijk.

De rioleringswerken op het plein Hauspie zullen vermoedelijk afgerond zijn eind augustus. Dan neemt aannemer Seru het over om de bovenbouw te voorzien. Deze fase van de werkzaamheden is, onder voorbehoud van goede weersomstandigheden, klaar tegen de herfstvakantie. De Watergroep is al langer vragende partij om in de De Breyne Peellaertstraat tot aan de Handzamevaart de grote toevoerwaterleiding te vernieuwen. Vanaf 16 augustus worden de nutsleidingen en de toevoerwaterleiding in de straat vernieuwd. Hiervoor worden de voetpaden en de parkeerstroken opengebroken. De werken worden gebundeld zodat inwoners en verkeer maar één keer hinder ondervinden. Na de werken aan de nutsleidingen wordt het opengebroken deel terug hersteld en worden de parkeerstroken geasfalteerd.n In een volgeznde fase worden in september de rioleringswerken aan de kant van de Boterhalle gestart. De voetpaden blijven liggen tot de rioleringen geplaatst zijn. Te voet blijven de handelaars bereikbaar. Enkel tijdens de huisaansluitingen (maximum één dag per woning) kan een moeilijkere toegang mogelijk zijn. De parkeerplaatsen op de markt blijven bereikbaar via de westkant waar de auto's in en uit zullen kunnen rijden.

