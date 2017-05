Gevaarlijke verkeerssituatie op expressweg in Zwankendamme

"Aanvankelijk was er een Hollands Complex (een afrittencomplex voor de kruising van het doorgaand met het lokaal verkeer) beloofd aan Zwankendamme maar dat werd geschrapt uit budgettaire overwegingen. Recent werden er dan maar verkeerslichten geplaatst als lapmiddel. De lokale NV-A én VLD rolden over elkaar om hiervoor de pluimen op hun hoed te steken maar de situatie zoals ze nu is, is nog gevaarlijker dan voorheen" zegt raadslid Mathijs Goderis. "Als men van Zeebrugge komt staan er enkel lichten aan de rechterkant van de rijbaan. Indien er een vrachtwagen stopt voor dit licht op het eerste vak, dan zijn deze lichten compleet onzichtbaar voor andere bestuurders. Ik kreeg al heel wat reacties van mensen die de ene na de andere vrachtwagen door het rood zagen rijden. Dit zorgt voor een levensgevaarlijke situatie. Ik roep dan ook de bevoegde minister NV-A op om deze situatie dringend aan te pakken en te zorgen voor een echte oplossing voor de verkeersveiligheid van Zwankendamme.

(red)