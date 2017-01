Gentse mobiliteitsschepen Filip Watteeuw verkozen tot mobiliteitspersoonlijkheid 2016

Filip Watteeuw, afkomstig uit Moorslede, werd gekozen uit zes genomineerden, onder wie professor Dirk Lauwers (UGent/UA/KUL), professor emeritus Willy Miermans (UHasselt), schrijver en mobiliteitsfilosoof Kris Peeters, Ringland-bezieler Peter Vermeulen en Jan Vermeulen, de burgemeester van Deinze en voorzitter van Fietsberaad Vlaanderen. "Filip Wateeuw werd genomineerd omwille van zijn politieke moed om een mobiliteitsplan door te drukken dat volgens veel mobiliteitsspecialisten noodzakelijk is om Gent mobiel en leefbaar te houden", zegt Miguel Vertriest (Netwerk Duurzame Mobiliteit).

Watteeuw kaapte iets meer dan 40 pct van de 1.646 stemmen weg die uitgebracht werden door leden, sympathisanten en mensen die professioneel of in de vrijetijdssfeer met mobiliteit bezig zijn. Peter Vermeulen, voorvechter van Ringland en de overkapping van de Antwerpse ring, volgde met een klein verschil.

Uitverkoren worden uit zo'n gezelschap betekent dat we in Gent op een goede manier bezig zijn, zegt Watteeuw in een reactie. "Het is een waardering voor het werk dat we doen met het circulatieplan. En dat is duidelijke keuzes maken in functie van leefbaarheid en bereikbaarheid. Op die manier kan Gent aangenamer, veiliger en gezonder worden en dat is natuurlijk iets waar de Gentenaars beter van worden."

De erkenning, die naast de titel ook uit een fysiek bord bestaat, krijgt een prominente plaats in Watteeuws kabinet. "Het is een erkenning voor mezelf, mijn kabinetsmedewerkers maar ook de stadsdiensten die de enorme voorbereiding van het circulatieplan doen. Die mensen doen serieus werk dat dikwijls onderschat wordt, en dat mag ook gewaardeerd worden."

(BELGA)