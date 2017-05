Gemeente Kortemark zet in op zwakke weggebruiker

De gemeente Kortemark zal in de toekomst verder inzetten op de veiligheid van de zwakke weggebruiker.

Onder andere in de Huilaertstraat en de Torhoutstraat worden wegverzakkingen aangepakt. Daarnaast worden betonvakken hersteld in de Zarrenstraat, Amersveldestraat en komt er een nieuwe asfaltlaag in de Handzamestraat tussen Wilgenlaan en Koutermolenstraat. Ook het kruispunt tussen Hogestraat en Edewallestraat en een stukje Oude Zeedijkstraat krijgt nieuw asfalt. De Nieuwstraat en de Stationsstraat worden afgefreesd en van een nieuwe laag voorzien, net zoals de rijstroken van de parking van het Amersveldestadion in Handzame.

Voetgangers en fietsers moeten nog meer op de eerste plaats komen en er wordt gekeken om het voor de zwakke weggebruikers nog veiliger te maken. Zo komen er op heel wat plaatsen fietssuggestiestroken: Koekelarestraat, Ichtegemstraat, Kronevoordestraat en Handzamestraat. Ook het fietspad op het kruispunt van Ichtegemstraat en Koekelarestraat zal worden beveiligd.

Geert Vercruysse (N-VA) gaf nog even mee dat dit eigenlijk een idée was van zijn partij, maar dat hij toch zeer tevreden was dat zijn voorstellen opgepikt en uitgevoerd werden door de meerderheid.

(JDK)