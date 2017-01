Fietsers in Knokke-Heist hebben duidelijk hun lesje geleerd

De lokale politie en jeugdraad Knokke-Heist slaan tijdens de donkere maanden voor het vierde opeenvolgende jaar de handen in elkaar. Onder het motto 'Ej me velo gezien' controleren ze samen de fietsuitrusting van de schoolgaande kinderen en jongeren. Aan de Heistse Kursaalstraat werden de fietsen van de jongeren van de OLVO-basisschool en Onze-Lieve-Vrouw Ter Duinen grondig gecontroleerd. Het resultaat was verrassend positief.

"Met de jongste resultaten zijn we bijzonder gelukkig. Want we legden een serieuze weg af. Bij de start van de controles in 2013 was nog één op de twee fietsen niet in orde", aldus politiewoordvoerster Isolde Van Eenooghe.

(DM - Foto DM)