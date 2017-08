Fietsen op de A11 ... toch niet zo uniek?

Zaterdag belooft het Agentschap Wegen en Verkeer iedereen een unieke ervaring : wie wil kan tijdens een groots openingsfeest de nieuwe autosnelweg tussen Knokke en Brugge verkennen met de fiets. De organisatoren stippelden een route van 33 kilometer uit over oude en nieuwe fietspaden en -tunnels, over de A11 en natuurlijk de beweegbare bruggen. "Een unieke belevenis, want zodra de autosnelweg opengaat voor het gemotoriseerd verkeer, zal je er nooit meer op kunnen wandelen en fietsen", zegt Eveline Vandecaetsebeek van Wegen en Verkeer West-Vlaanderen.

