Fietsbeurs Velofollies in Kortrijk verwacht 35.000 bezoekers

De komende dagen kunnen alle wielerliefhebbers opnieuw hun hart ophalen op Velofollies, de grootste wielerbeurs in Vlaanderen. De kans dat heel wat mensen op zoek gaan naar een e-bike is groot, want uit een onderzoek bij bijna 1.500 fietshandelaars blijkt dat twee op de vijf fietsen die verkocht worden bij een fietshandelaar e-bikes zijn.

Niet enkel ouderen die conditioneel moeite hebben om op een fiets te rijden, maar ook een jonger publiek grijpt steeds meer naar de e-bike. Daarmee neemt de e-bike de koppositie in de verkoop, vóór de traditionele stadsfiets die nog altijd ruim een kwart van de totale verkoop inneemt.

Damesfietsen in opmars

De kans dat er ook heel wat vrouwen een kijkje zullen gaan nemen op Velofollies is ook groot, want 62,5 procent van alle verkochte fietsen waren damesfietsen. De verkoop van damesfietsen is aan een opmars bezig.

Beursmanager Pieter Desmet ziet nog een aantal trends, zoals schijfremmen, verhoogd fietscomfort en een opmars van 'allround'-fietsen die geschikt zijn voor ieder terrein. Fabrikanten hebben de jongste maanden en jaren ook goed gewerkt om alle kabels weg te werken, ook bij e-bikes waarbij de motorunits en accu's netjes ingewerkt worden in het frame.

De beurs mag ook hoog bezoek verwachten zoals van Sven Nys, Olympisch kampioen Greg Van Avermaet en Fabian Cancellara.

Velofollies vindt plaats van vrijdag 20 tot zondag 22 januari.

(Belga - Foto's Belga/JVGK)