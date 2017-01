Ex-rechercheur krijgt voorwaardelijke boete voor parkeerovertreding op Markt in Brugge

"Het was puur uit principe. Ik wou meer begrip vragen voor de leveranciers", aldus Guido.

Guido De Ville is de drijvende kracht achter uitgeverij Zorro en moest op 21 april een levering afhandelen op de Markt van Brugge. Hij parkeerde zijn Peugeot 308 op strook in het midden van de Markt en begon aan zijn levering. Een agente merkte het foutief geparkeerd voertuig op en wachtte de bestuurder op.

Na ruim twintig minuten was hij nog steeds niet opgedaagd en kon de agente hem in geen enkele handelszaak vinden. Omdat het voertuig volgens de vaststellingen van de agente in de weg stond van stadsmedewerkers, besloot ze de Peugeot op de bon te gooien. Guido De Ville (64) weigerde de minnelijke schikking van 110 euro te betalen, waardoor de zaak voor de politierechtbank kwam. "Ik stond in niemands weg. Door de grote hoeveelheid boeken in mijn wagen was het ook duidelijk dat ik aan het leveren was. Moest ik te snel gereden hebben, had ik geen enkele betwisting. Maar nu? Ze moeten wel een beetje redelijk en verdraagzaam blijven", verdedigde De Ville zichzelf. De politierechter luisterde aandachtig naar het pleidooi en gaf de man een voorwaardelijke geldboete van 120 euro. "Het was uit principe dat ik kwam. Al betaal ik een volgende keer wel gewoon mijn boete. Dat bespaart me tijd en moeite", lacht Guido.

