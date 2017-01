Ernstige treinhinder aan station Kortrijk

Treinen vanuit en naar Waregem-Deinze, Anzegem-Oudenaarde en Lauwe-Moeskroen konden tot 9.30 uur niet meer aankomen of vertrekken. Intussen werd één spoor vrijgegeven, waardoor vanuit en richting Deinze en Oudenaarde het treinverkeer op halve capaciteit kan rijden. In het station zelf kunnen slechts drie van de acht perrons gebruikt worden. Een technische ploeg van Infrabel is ter plaatse, maar volgens woordvoerder Frederic Petit ziet het er niet zo goed uit.

(Belga)