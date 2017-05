Er komt dan toch geen zelfbediening aan de Knokkebrug

"De bediening van de ophaalbrug gebeurt vandaag door een mobiele ploeg vanuit de sluis in Boezinge. Hierdoor kunnen er wachttijden ontstaan", aldus Vlaams volksvertegenwoordiger Bert Maertens (N-VA). "Mochten pleziervaarders zelf de brug kunnen bedienen, zou dit niet alleen de vlotheid van de pleziervaart ten goede komen. Het zou ook toelaten het personeel gerichter in te zetten."

Veiligheid staat voorop

De mogelijkheid tot ombouw naar zelfbediening is onderzocht, maar uit het onderzoek blijkt dat de locatie van de brug, grenzend aan de samenloop van de IJzer en het Kanaal Ieper-IJzer, niet geschikt is voor zelfbediening. "Af- en opvarend verkeer hebben telkens verschillende mogelijke vaarrichtingen, waardoor dit voor een pleziervaarder onvoldoende overzicht biedt om een veilige bediening te doen. Ook de inplanting van de verschillende aanlegsteigers van waarop de zelfbediening zou moeten worden uitgevoerd, zorgt voor problemen bij het manoeuvreren in de omgeving van de brug. Het is erg jammer voor de pleziervaarders dat de zelfbediening van de brug er niet komt, maar veiligheid staat natuurlijk steeds voorop."