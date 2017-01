Ej me velo gezien 2017

"Is je fiets in orde, dan krijg je van ons een verkeersveilig gadget", zegt politiewoordvoerster Isolde Van Eenooghe. "Lever je een extra inspanning om goed zichtbaar te zijn, bijvoorbeeld door het dragen van een fluohesje, dan maak je ook kans op een cinematicket of een fietswaardebon." De fietsers die niet in orde zijn, moeten hun fiets binnen de week in orde brengen en laten controleren door de politie.

Samenwerking

Verkeersveiligheid in schoolomgevingen is een prioriteit voor de lokale politie. De werkgroep verkeers- en mobiliteitseducatie, kortweg vemoe, zet zich al enkele jaren in om leerlingen op een veilige manier te leren participeren aan het verkeer. Onder het motto 'Zwemmen leer je in het zwembad, fietsen op de weg' trekt vemoe naar de basisscholen om de kinderen, zowel in de klas als op de weg, belangrijke verkeers- en fietsvaardigheden bij te brengen. In de middelbare scholen gaat de werkgroep in dialoog met de toekomstige generatie autobestuurders.

Verkeersveiligheid is ook een thema dat leeft onder de leden van de jeugdraad Knokke-Heist. "We staan 100 procent achter deze actie", zegt Philippe Hillemans. "Zeker tijdens de donkere maanden is het belangrijk dat de schoolgaande jeugd opvalt in het verkeer. Een goede fietsverlichting of het dragen van fluoriserend en reflecterend materiaal kan het verschil maken. Met de gadgets en prijzen willen we de jonge fietsers extra motiveren om goed zichtbaar te zijn."

Preventieve controles

De lokale politie hield in oktober preventieve fietscontroles in de basisscholen van Damme en Knokke-Heist. In totaal werden 741 fietsen gecontroleerd. Ongeveer 3 op de 10 fietsen waren technisch niet in orde. 69 fietsen hadden geen of een defecte fietsverlichting. "Onze campagnes en preventieve controles hebben steeds meer effect", zegt Isolde Van Eenooghe. "Bij de start van de controles in 2013 was nog 1 op de 2 fietsen niet in orde. Vooral mountainbikes en koersfietsen vormen een probleem. Ouders vergeten vaak dat ook deze sportieve fietsen bij duisternis uitgerust moeten zijn met verlichting en reflectoren."

Ej me velo gezien 2015-2016

De politie en jeugdraad controleerden tijdens de actie in 2015-2016 in totaal 476 fietsen in Knokke-Heist. Hiervan waren 109 fietsen niet verkeersveilig. De fietsers kregen een proces-verbaal van waarschuwing en moesten hun fiets binnen de week in orde stellen.

(red)