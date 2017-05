Eerste 'velobaar' van West-Vlaanderen staat in Kortrijk

Schepen van Mobiliteit Axel Weydts (SP.A) deed inspiratie op tijdens een studiereis in mei 2014 met Leiedal in dé wereldfietsstad Kopenhagen. "Het concept is even geniaal als het eenvoudig is", legt Axel Weydts uit. "Waar fietsers moeten wachten aan een rood licht of een overweg, wordt hen ee...