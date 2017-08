Dronken man wordt twee keer in één nacht betrapt achter het stuur in Torhout

De auto stond er met draaiende motor en de persoon achter het stuur legde een positieve ademtest af. Zijn rijbewijs werd voor zes uur ingehouden. De politie gaf hem mee dat hij niet verder mocht rijden en pas na die zes uur zijn wagen mocht komen halen. Maar niet veel later stelden de agenten vast dat hij toch opnieuw achter het stuur was gekropen. Hij was daarbij zelfs in botsing met een andere wagen gekomen. Opnieuw blies de man positief. Uiteindelijk werd beslist om zijn rijbewijs voor vijftien dagen in te trekken. Daardoor zal hij zich waarschijnlijk ook nog voor de politierechter moeten verantwoorden.

(TL)