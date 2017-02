Dit weekend geen treinen tussen Kortrijk en Menen

Tijdens 13 weekends tussen nu en het einde van dit jaar zal er een onderbreking zijn van de spoordienst, en dit is dit weekend al het geval tussen Kortrijk en Menen.

Op zaterdag 4 en zondag 5 febrauri is de IC-verbinding Antwerpen-Gent-Kortrijk-Poperinge beperkt tot Kortrijk. Vanuit Kortrijk legt de NMBS vervangende bussen in naar Menen Station.

In Menen kan je dan aansluiten op een pendeltrein, die elk uur in beide richtingen rijdt tussen Menen en Poperinge, met stopplaatsen in Wervik, Komen en Ieper. De treinen op deze deels enkelsporige lijn zullen elkaar kruisen in het station van Ieper.

Vervangingsbussen

De bussen van Kortrijk naar Menen zullen telkens vertrekken op .25, en dit elk uur van 6.25 tot en met 23.25 uur. In de andere richting is het vertrek in Menen telkens op .10, elk uur van 6.10 tot 23.10 uur.

Deze bussen bedienen ook Bissegem en Wevelgem, maar niet aan het station ! Ze stoppen op beide plaatsen enkel aan de halte 'Plaats', resp. 350 en 300 meter van het station verwijderd.

In Bissegem is de bus richting Menen telkens op .37, in Wevelgem telkens op .51. In de richting Kortrijk passeert de bus in Wevelgem telkens op .24, in Bissegem op .38.

Op zondagavond zijn er daarenboven nog enkele extra bussen in de richting van Kortrijk, met vertrek in Menen om 17.30 (Wevelgem 17.44, Bissegem 17.58), 18.30 (Wevelgem 18.44, Bissegem 18.58) en 19.30 (Wevelgem 19.44, Bissegem 19.58).

De busrit tussen Kortrijk en Menen duurt wel 40 minuten. Met de aanlooptijden tussen de beide treinen erbij, mag je daarom voor de verplaatsing naar stations voorbij Menen al snel een uur extra rekenen. Om die reden wordt er zowel op zaterdag- als zondagnacht een extra trein ingelegd tussen Kortrijk en Gent-Sint-Pieters, met vertrek om 0.20 uur. Deze trein bedient Waregem om 0.29 uur.

Pendeltrein Menen-Poperinge

Het pendeltreintje tussen Menen en Poperinge dan : in de richting Poperinge volgt dit ongeveer de gebruikelijke dienstregeling (Menen .25, Wervik .30, Komen .34 en Ieper .47). Er wordt om het uur gereden tussen 7.25 en 0.25 uur.

In de richting naar Kortrijk geldt wel een afwijkend schema : Poperinge .39, Ieper .47, Komen .57 en Wervik .01. Er wordt om het uur gereden tussen 5.39 en 22.39 uur. In Menen sluit de bus naar Kortrijk onmiddellijk aan.

Reizigers kunnen ook terecht op www.nmbs.be of via de klantendiensten (klantendienst@b-rail.be of 02/528.28.28) en twitter.