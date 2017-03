Diksmuidsesteenweg in Roeselare zaterdag gedeeltelijk afgesloten

De Diksmuidsesteenweg zal van de Infanteriestraat tot aan de oprit van de parking Expo Roeselare volledig afgesloten worden. Plaatselijk verkeer is toegelaten op de Diksmuidsesteenweg tussen de R32 en de oprit richting REO Veiling en tussen de Oostnieuwkerksesteenweg/Weststraat en de Infanteriestraat. Dit is ook mogelijk in de Oude Stadenstraat.

Langs beide kanten van de rijweg is er een parkeerverbod in de Diksmuidsesteenweg tussen de oprit van de REO Veiling en de Infanteriestraat en ook in laatstgenoemde straat geldt dit verbod.

In de Schierveldestraat is parkeren niet toegelaten tussen Schiervelde en de Lindenkouter. Langs 't Hoog Stuk geldt eveneens een parkeerverbod, echter enkel aan de rechterzijde voor wie van de Weststraat komt.

(PVH)