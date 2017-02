Diksmuide laat nieuw parkeerbeleid ingaan vanaf 1 maart

Het voorstel voor het nieuwe parkeerregime zal ter goedkeuring worden voorgelegd op de gemeenteraad van 20 februari met de bedoeling om in te gaan op 1 maart 2017. In grote lijnen komt het erop neer dat autobestuurders vanaf die datum in het centrum 2 uur gratis zullen kunnen parkeren in het stadscentrum, mits enkele uitzonderingen. Er wordt niet meer gesproken over rode en gele zones en het parkeerregime van 1 uur parkeren verdwijnt. In het centrum geldt volledig b...