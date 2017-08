"Derde keer onteigend in vijf jaar tijd"

"Niemand wil een autoweg in zijn achtertuin. Welnu, wij hebben er een gekregen", zegt landbouwer Chris Dhondt (47) uit de Hoekestraat in Westkapelle (Knokke-Heist). Het is al de derde keer in vijf jaar tijd dat hij onteigend wordt. "Maar ik ben blij dat het zwaar en lokaal verkeer van elkaar gescheiden worden."